解決低薪問題 賴清德：要解決投資問題

2018-07-15 21:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今晚接受電視節目專訪時表示，「我想低薪問題要解決，可能溯源到最後，還是要解決投資問題」，也要解決產業升級、結構轉型問題，這樣才是根本解決問題的辦法。

賴清德指出，短期要解決低薪問題，加薪是一個方式，所以他接任行政院長後，行政院就敲定公務人員加薪3%，後來也鼓勵企業跟進加薪，根據人力銀行調查，大概有5成企業有跟進。

賴清德提及，台灣企業去年獲利不錯，營收有30幾兆，獲利大概有2.6兆至2.7兆元左右，因此企業今年更願意加薪。此外，行政院也幫國營事業，或政府投資事業裡面，如果薪資不到3萬元的話，希望能夠逐步調高到3萬元。

賴清德說，政府做的第二個加薪短期措施，就是要投標政府案子，將薪資列為投標、遴選項目之一，除了鼓勵加薪以外，更修改產創條例，讓企業給予員工獎酬股票，可在你拿到與轉讓這兩個時間點，可以選低的時間點來課稅。

賴清德提及，過去薪資在求職欄裡面，常常寫薪資面談，可是去的時候才發現是2萬多元，甚至不到3萬多元，政府要求4萬元以下薪資，未來要招求人才，薪資須載明透明化。

對於調高基本工資，賴清德說，蔡英文總統在前年520宣誓就職後，連續2年提高基本工資，每一年都提高1千元，所以基本工資由之前2萬元，調高至現在2萬2千元，時薪方面也建議應調高到140元，月薪方面也有請勞動部的審議委員會「慎重考量」。

賴清德表示，根據目前經濟發展狀況，還有企業獲利情況，去考量基本工資應該要調高多少，就是說有分短中長期來推動薪資發展。