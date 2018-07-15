蔡英文：當年反對我們的人 現在都享受改革成果

蔡英文致詞表示，民進黨過去所推動的改革，造就了現在的民主台灣，歷史也證明當年的堅持，造福下一代的台灣人。（記者方賓照攝）

2018-07-15 15:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今以「改革，挺下一代」為主題召開全代會。黨主席、總統蔡英文致詞表示，民進黨過去所推動的改革，造就了現在的民主台灣，歷史也證明當年的堅持，造福下一代的台灣人，「連當年反對我們的人，現在都享受改革的成果」。她也批評國民黨，當年製造問題的人不僅不反省，現在還反過來說要教訓改革的人。

蔡英文表示，政府此次規模更大、戰場更多，壓力也會更大。改革進行時，反改革的勢力必定會集結跟反撲，但台灣需要保守、扯改革後腿的政黨？還是願意背上改革十字架，帶領國家走向未來的政黨？相信台灣人民會做出正確的判斷。

蔡英文並批國民黨，表示民進黨不畏懼推動改革，國民黨卻說要教訓民進黨，「是誰擁抱核電，錯失綠色能源的重要時機，讓能源轉型面臨更嚴苛的時間壓力？」「是誰執政的時候，讓買辦集團主導了兩岸關係，忘了台灣人的尊嚴？是誰眼裡只有中國市場，而忘了在東協、在南亞，在世界上的許多地方，有更多的機會？」

蔡英文強調，年底九合一縣市長選舉，不只是地方選舉，而是「改革跟反改革的對決」，是一場「進步跟退步的對決」。 改革跟進步能否延續，台灣價值能否被守護，就看民進黨在這場選舉全力以赴，守住防線。

蔡英文說，下一階段，民進黨要鞏固兩件重要的事情。第一，要堅持改革的價值。第二，則要守護台灣的價值。她並再次強調，我們絕不屈服，也絕不冒進，我們的責任在維護主權，在尊嚴對等的前提下，維繫兩岸及區域的和平與穩定。

蔡英文也花了大篇幅向年輕人喊話。她表示，年輕朋友對民進黨的改革速度和幅度感到失望，她也承認民進黨在執政後，漸漸不懂得用年輕人喜歡的方式跟大家溝通，但她始終沒忘記對年輕朋友的承諾，希望年輕朋友可以花一點時間，再聽聽看民進黨兩年多來，為年輕朋友未來所做的努力。「改革，挺下一代」是民進黨兩年執政的主軸，民進黨32年來始終如一的態度，就是義無反顧為下一代推動改革。

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