吳敦義舉「肥鵝理論」反擊蔡英文 籲改革應循序漸進

2018-07-15 19:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對總統蔡英文今天批評國民黨說，當年製造問題的人，不僅不反省，還反過來說要教訓改革的人；國民黨主席吳敦義今天傍晚舉「肥鵝理論」反擊，強調改革不能太急躁，應循序漸進，國民黨當年把鵝養得肥肥的，如今民進黨卻拔到沒毛。

吳敦義今天傍晚在高雄出席國際獅子會300-D2區，第23、24屆總監交接就職典禮，媒體詢問他說，蔡英文今天在全代會說現在經濟是20年來最好，也批評國民黨不懂得反省，還反過來說要教訓改革的人。

吳敦義強調，他當行政院長時，經歷金融海嘯，民國99年（2010年）經濟成長率達到10.63%，全球競爭力從23進步到第8名，後來又進步到第6名。

他說，現在雖然失業率低一點點，但派遣工創史上最高的80萬人，「蔡英文能夠說現在經濟是20年來最好嗎？」兩岸過去和平發展，一中各表的92共識，中國客、中國學生經常來台，跟現在能比嗎？

提到改革，吳敦義表示「我們也改革很多呀」，全民健保沒有造成是非。他當年對產業創新條例，把全國中小企業與大企業對等待遇，高科技與一般傳統產業都從25％營利事業所得稅，降到17％，每年營所稅都超徵，證實經濟好。

吳敦義強調，這就是「肥鵝理論」，把鵝養得肥肥的，高興牠就抖一抖，掉下來的鵝毛都超過大畚斗，但現在把鵝拔到沒毛，鵝血滴下來也沒一根湯匙多。

吳敦義表示，改革是該做的，但是年金或是退撫基金操盤，也有很大改善空間，他舉新加坡淡馬錫操盤10年平均收益為例，指每年有2位數投資報酬率，台灣如果能有5％投報率，4兆退撫基金1年就能增加2千億收入，怎麼會有軍公教退撫基金破產的事？但現在退撫基金投報率那麼低，僅0.5％、甚至負0.2％。

吳敦義反問蔡英文「改革有公平嗎？有合乎憲法嗎？」如果有，民眾就不會抗爭了。政府改革應多溝通，不要太急躁，像這次發出年金通知單，10個有8個錯誤，民怨沸騰不是沒有道理。

吳敦義強調，他從沒講改革不對，馬政府也曾對年金改革，但當年改革18％，是因為陳水扁要一次降到6％，馬總統希望先降到9％。

吳敦義表示，改革應循序漸進，檢討退撫基金有沒有更高的投報率，他認為國民黨的改革是比較溫和、有溝通、協調的改革。

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