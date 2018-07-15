盼加強對外溝通 蔡英文用自身經驗勉勵部會首長

2018-07-15 14:24

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文今召集全台縣市首長參選人及府、院、黨及黨內立委展開「改革政績一定營」共識營。與會者轉述，蔡英文及多名與會成員都提出，盼政府部門加強對外政策溝通。蔡以自身經驗勉勵部會首長表示，她以前也是學者，不善於溝通，更不知道如何面對群眾，但因經歷選舉，而慢慢練習與群眾面對面溝通。

據轉述，蔡英文也要求部會首長下鄉說明政府施政，提醒政務官說明政策時，要衡量與百姓之間的距離，政務官下鄉時還可以上電視接受專訪、打廣告，黨內立委也要多幫忙。

蔡英文與行政院長賴清德會中致詞後，由與會人事提問座談。雲林縣長李進勇首先發難，提及近日香蕉、鳳梨等水果因盛產價格暴跌議題，強調「水果議題背後有政治力量！」行政部門應該要積極回應。

賴清德則強調，民進黨執政後積極解決空汙問題，應該給予掌聲，然而空汙問題大都是國民黨執政時期造成，卻是解決問題的民進黨遭到攻擊。即使環保署長李應元隨後對空汙議題報告說明，蔡英文仍特別提醒，環保署應該對外積極說明，「不要只是在這裡講」。

民進黨新北市黨部主委余天則提出，政府推動司改，一般人卻很關心，政府應該要對外多說明。蔡英文則回應，即使許多司改議題都在進行，但在少數重大案件發生時，或遇到廢死議題時，大家好像都覺得司法改革沒做到什麼。

立委管碧玲則提醒，中央推動改革政策，幾乎都有受影響的目標群，大家應該要找出這些目標群的領導人，尋求他們支持民進黨的縣市長參選人。