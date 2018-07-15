小英：不必因唱衰或假消息而自亂陣腳

2018-07-15 11:50

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨主席蔡英文上午在共識營致詞指出，過去兩年多的執政成果，值得我們對自己有信心。「我們要有自信地告訴台灣人民，台灣正在變好，我們不必妄自菲薄，更不必因為唱衰的聲音，或是許許多多的假消息，而自亂陣腳」。

蔡指出，假消息滿天飛的問題，很多委員向她提出警訊。當一個謠言隔了一個晚上才被澄清，就會讓人民形成錯誤印象。務必要正視假消息傳播的嚴重性。行政部門、立法部門，還有黨部，絕對不可以漏接輿情，更要做好橫向聯繫，用最快的速度做好澄清、以最快的速度把正確的消息傳遞出去，絕對不能放任錯誤的資訊造成傷害。

蔡表示，現在正是我們展現執政新氣象，加速衝刺的時刻。不管是行政立法，還是地方政府，整個執政團隊是一體的。大家務必要加強合作、全力以赴，最短時間內做出成績，說出成果，讓台灣人民了解，民進黨的團隊，絕對不負所託。

民進黨縣市長參選人上午也出席共識營，蔡英文表示，我們新的提名候選人，也要利用這個機會來告訴我們，哪些地方我們做的不夠，需要再強化，因為各位候選人現在都跟民眾、基層在一起，最瞭解民眾和基層的心聲，今天也希望把基層的聲音和我們分享。我們也有各地黨部主委在場，希望今天在溝通共識營的過程，我們誠實面對我們的挑戰，發揮最大共識的決心，讓我們2018選戰可以選得成功、選得好，謝謝大家。