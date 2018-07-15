中廣案交易訂密約 國民黨涉未退出經營NCC將重審

中廣交易案涉違黨政軍條款，NCC不排除重新審議。圖為中廣松江大樓外觀。（資料照）

2018-07-15 07:17

〔記者劉力仁／台北報導〕國民黨前主席馬英九因三中交易案被起訴，當年中廣交易案密約規範「買方付款不到九成，華夏公司可推薦董監事」，引起國家通訊傳播委員會（NCC）關注，質疑當年國民黨並未完全退出中廣經營；NCC發言人翁柏宗表示，NCC不排除針對當年中廣股權轉讓案重新審議。

付款不到9成 華夏可推薦董監事

國民黨為了符合廣電三法修法後「黨政軍退出媒體」規定，民國96年間將中廣售予媒體人趙少康，但外界不斷質疑趙低價取得中廣內情不單純，加上日前北檢起訴書提及，前立委高育仁曾出價50億元，但馬英九執意賣給趙少康，交易案更顯得疑點重重。

當年趙少康向NCC遞件申請股權轉讓時，承諾落實黨政軍退出中廣，NCC因此通過股權轉讓案。但黨產會調查三中交易案過程中，NCC赫然發現中廣交易時雙方議定趙少康給付股款未達九成之前，中廣超過二分之一的董事及一席監察人以及財務主管，由華夏推薦或指派，中廣部分營運重要決定也需徵得華夏同意。

趙少康若違黨政軍條款 可撤許可

由於交易金額達57億元，但起訴書提及趙少康前後只付10億元，遠不及總額九成，國民黨委任處理中廣案的律師陳明暉繼任中廣董事，財務主管龍明春也留任，都被質疑可能是受國民黨委任之人事安排。

法界人士分析，若NCC確認趙少康違反黨政軍條款，可依情節輕重處置包括：依廣電法處最高2百萬元罰鍰；依行政程序法廢止96年許可股權轉讓行政處分之一部或全部；趙未提供正確契約，且隱匿國民黨實質控制中廣情事，NCC依行政程序法撤銷許可。

中廣還國民黨 黨產可能收歸國有

一旦廢止或撤銷行政處分，中廣應回復至華夏公司持有之狀態，但原華夏公司已不存在，中廣將返還予國民黨或其黨營事業，也可能即刻產生不當黨產的問題，整個中廣收歸國有。

NCC發言人翁柏宗表示，NCC已向黨產會調取契約資料研析，此次北檢起訴書補充許多事實，不排除對當年股權轉讓重新審視審議。