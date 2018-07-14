馬英九被訴喊「全力迎戰」 北檢砲轟：暴利盡入他人私囊

馬英九昨天重話抨擊北檢為特定政黨服務，北檢公布的錄音和譯文都是斷章取義，選擇性截取延伸說故事。（記者羅沛德攝）

2018-07-14 06:33

〔記者錢利忠、彭琬馨／台北報導〕台北地檢署偵查國民黨三中交易案以背信罪起訴前總統馬英九等人，馬英九昨公開批評北檢斷章取義、選擇性運用錄音光碟，多數民眾不會接受這種羅織罪名、政治起訴的手段；台北地檢署重砲回擊，強調三中案是經告發人王可富等人及行政院黨產會告發才分案調查，且搜索後發現包括錄音光碟等諸多新證據，起訴法條為證券交易法之非常規交易等罪，而非馬所述的政黨不當取得財產處理條例，若馬希望公布全部錄音，應聲請法庭公開勘驗。

馬主張：沒有拿一毛錢

馬英九昨受訪一再強調，三中交易案早經特偵組等均查無不法，現在卻被北檢用民進黨政府上台後才立的「不當黨產條例」起訴。他強調，他沒有從國民黨拿一毛錢，沒有從買賣對手（中時集團前董座）余建新手中拿到一毛錢。他雖然不好戰，但面對奉命起訴的北檢，「一定會全力迎戰」。

北檢：馬犯行明確 毋庸置疑

北檢表示，起訴書從未引用馬英九所說的「政黨不當取得財產處理條例」，而是依違反證交法之非常規交易、特別背信、普通背信等罪起訴，縱使馬主張「沒拿一毛錢」，但起訴法條也沒有以被告有收受財物等利益為構成要件，馬所涉賤賣黨產等非常規交易行為，「使暴利盡入他人私囊，當然成立犯罪，毋庸置疑。」

未斷章取義 全部錄音可公開

關於馬英九批北檢斷章取義，呼籲北檢公布全部錄音內容，北檢則回應，扣案的全部錄音檔案及譯文，涉及案外人的權益，所以北檢只公布與案情相關的部分，並就馬涉案的部分，分別於去年11月29日、今年4月25日、27日，當庭逐一播放錄音檔案並提示譯文，但馬英九及其辯護人，未就錄音檔案的真實性提出任何質疑，可見北檢並無「斷章取義」，若馬希望公布全部錄音及譯文，應確實聲請法庭公開勘驗，以受公評。

至於馬提到北檢說他行使緘默權是「態度不佳」等質疑，北檢強調，是以馬英九犯後「猶飾詞狡辯，相互推諉」為由，而認定馬態度不佳，馬的說法顯然悖於事實、混淆視聽。