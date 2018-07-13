小英台南贈匾：執政對得起支持我們的人

2018-07-13 18:05

〔記者楊金城／台南報導〕總統蔡英文下午到台南佳里金唐殿為贈匾[郅善安民]揭幕，她說，執政2年多來一項一項解決以前政府留下來的問題，面臨很多困難和挑戰，之前沒時間跟人民說明執政改革成果，現在年底選舉快要到了，要跟大家說清楚執政成績，對得起支持我們的人民。

蔡英文說，這兩年多處理的事情都是十多年來累積的事情，一樣一樣去解決，有人覺得不習慣，有人反對，有人支持改革，一路走來面對很多挑戰，首先要做的是年金改革，以前總統沒做，她上任後決心要做，在剛當選最有本錢時來做最困難的事。

蔡英文說，現在年金改革已經完成，國家的財政不會破產，可以更穩定，讓國家做更多好的建設、國防、長照，照顧老人家，投資年輕人的第一里路走得平順一些。

蔡英文細數政績，她說，2015年底台灣經濟成長率只有0.78，2016執政後不但保1，還成長到1.5，2017經濟成長到2.87，現在的經濟成長率已破3，台灣經濟越來越好，失業率是17年來最低，實質薪資所得也有所成長，政府這兩年多打拚在做，以前國民黨說民進黨不會處理經濟問題，其實民進黨很會處理經濟問題。

金唐殿主委陳立國帶領鄉親高喊支持蔡總統，蔡英文一臉笑容，她說，很高興很感動， 兩年多來很忙碌，中央政府做很多事情，一定要做改革，2016年大家投票給蔡英文和民進黨，就是希望改革，再困難都要做，看到加油勇往直前，這就是台灣人的精神。

蔡英文並稱讚台南執政經驗是中央的典範，謝謝鄉親讓她「借」賴清德去當院長，院長很拚，帶著行政團隊一一解決；當場推薦民進黨台南市長參選人黃偉哲，指出台南的好故事要繼續寫下去，拜託鄉親支持黃偉哲帶領台南成為下一階段的「領頭羊」，她會回來算選票。