三中案內幕！ 馬當總統半月 中投訴訟基金翻倍至6千萬

2018-07-13 12:20

馬：中投提撥給員工 「跟我有什麼關係？」

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨前主席馬英九等3人，因涉三中交易案被台北地檢署依違反證券交易法等罪起訴；北檢批馬力謀脫罪，還備妥6千萬元訴訟基金準備攻防；馬英九今天反駁，指6千萬是中投公司提撥的員工「訴訟基金」，不是給他，且提撥時間也不是他當黨主席時，「這跟我有什麼關係？」但起訴書卻揭露，馬上任總統不到半個月，訴訟基金便從3千萬翻倍至6千萬元。

起訴書指出，中投為保護受命處理有關華夏投資股權的承辦人，包含華夏轉投資的中視、中廣、中影等三中交易，曾核發「訴訟救助書」，並於2006年4月19日正式簽呈，由時任中投董事長兼國民黨行政管理委員會主委的張哲琛簽章信託；馬英九則早在2005年8月19日，即初次接任國民黨主席。

根據檢方所公布的中投「訴訟救助書」內容，可依職位高低，而區分出8級訴訟金給付標準，第1級為董事長，可申請1千萬元訴訟金；第2級及第3級分別為董事、監察人，各可獲得900萬元的訴訟救助；總經理則為第4級，可獲800萬元。

第5、第6級分別為副總經理、總稽核，各可獲得700萬元訴訟救濟金；第7、第8級則分別為協理、經理及包含其以下職位，分別可獲得訴訟金補助600萬元、500萬元。

國民黨為確保訴訟救助基金的永續，還將中投的財產信託，根據信託契約書內容，受益人除了董事長至經理等公司內部人之外，另也將國民黨主席、副主席、秘書長、副秘書長，以及負責處理黨產相關交易的國民黨行政管理委員會職員，列入可提撥訴訟救助基金的名單。

此外，中投將所提撥的訴訟救助基金進行信託，依2007年4月24日的信託契約書內容，原先只信託3千萬元，但隔年2008年馬英九上任總統後，離520就職後才過半個月，同年6月5日中投便將信託的訴訟救助基金翻倍，從3千萬元增加至6千萬元。