宜縣府地自辦市地重劃作業要點 最快8月初發布

2018-07-10 15:02

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今於縣務會議審議通過「宜蘭縣政府受理土地所有權人申請自辦市地重劃審查作業要點」，希望維護自辦市地重劃的環境品質，讓審查「法制化」保障地主權益，要點明訂地主需拿出土地總面積百分之30當公共設施用地，工程經費也需由地主部分負擔，最快8月初發布實施。

由於過去民間自辦市地重劃，開發完成後，重劃會僅移交重劃區的公共設施給政府接管，地主出售「抵費地」獲得的盈餘，卻未能適時挹注回饋當地，政府還需接管公共設施每年須編列維護經費，被外界認為不合理。

宜蘭縣議會今年3讀通過「宜蘭縣自辦市地重劃地區維護建設自治條例」，明訂重劃會「應於土地權利變更登記前，依縣府核定的重劃工程費5％繳交管理維護建設費」，採專戶分帳管理、專款專用，讓重劃會應負擔的責任費用「法制化」；除此之外，宜蘭縣政府今召開縣務會議，審核通過「宜蘭縣政府受理土地所有權人申請自辦市地重劃審查作業要點」，最快8月初發布實施。

要點規定民間自辦市地重劃，地主還需有重劃負擔，包含地主需拿出土地總面積百分之30當公共設施用地，工程經費也需由地主拍賣部分抵費地「抵費地」支付，拍賣土地面積由縣府核定，地主拿出的公共設施土地面積與支付「抵費地」面積不得超過土地總面積的百分之45。

宜蘭縣代理縣長陳金德指出，過去宜蘭縣很少有自辦市地重劃，沒有相關法規，為了因應未來有自辦市地重劃的可能，除了議會通過自治條例，縣府也要明訂要點，如此才能讓自辦市地重劃的區域，讓土地自辦開發後有更完善的公共設施，且審查「法制化」能讓地主權益更有保障。

談到礁溪市地重劃要估半還是自辦爭議不斷，陳金德表示，變更礁溪都市計畫休閒度假區案裡提到，要以公辦開發為主，必要時才自辦開發，縣府原有的公辦計畫已報內政部核准，這部分會向內政部請示，研議到底要公辦還是自辦。