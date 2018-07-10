美國2軍艦經台海後 於東部海域與美航母會合

美國兩艘神盾級驅逐艦七日由南而北航經台灣海峽，這兩艘美艦在繞過台灣東北部海域，沿著台灣東部海域南下，也已經與北上的美國航母「雷根號」戰鬥群在台灣東部海域會合。圖為其中一艘驅逐艦「馬斯廷號」。（取自「馬斯廷號」驅逐艦臉書）

2018-07-10 13:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國兩艘神盾級驅逐艦7日由南而北航經台灣海峽，國安人士透露，我方確實「提早」獲知美艦將至，並全程掌握，直到駛離後對外公布。另方面，這兩艘美艦在繞過台灣東北部海域，沿著台灣東部海域南下，也已經與北上的美國航母「雷根號」戰鬥群在台灣東部海域會合，反制中國軍事擴張意味濃厚。

國防部在上週六晚間主動公布，美國編號DDG-65「班福特號」、編號DDG-89「馬斯廷號」的伯克級驅逐艦，當天上午自我國南部海域行經台灣海峽，並向東北航行。我方公布的時間，則在這兩艘美國軍艦駛離台灣海峽後，藉此說明政府方面不僅全程掌握，以及與美方的高度默契。這同時是蔡總統上任以來，國軍首度對外證實美國軍艦在台灣周遭海域活動訊息。

美中在南海海域交鋒，「班福特號」及「馬斯廷號」皆以日本橫須賀港為母港。其中，曾闖進中國島礁12浬領海內「馬斯廷號」六月初赴關島周遭海域參加馬拉巴爾跨國演習，並於6月底與「雷根號」號航空母艦幾乎同步進入南海。美海軍網站指出，雷根號相關演練是美國為了保護盟友在「印太」地區的共同海洋利益。

國安人士指出，上週包括「雷根號」號航空母艦準備北返，我方即已透過管道接獲正式告知，將另有美國軍艦航經台灣海峽，由於將經過我防空識別區相關海域，美方這項動作不僅展現友好，而由我國防部主動對外公布，美國軍方再對外證實，也顯示台美雙方的防衛合作默契。

涉外人士分析指出，由於美國航母吃水深，走台灣東部海域，原本與「雷根號」號航空母艦在南海活動的這兩艘美國軍艦，在「繞行」台灣大半圈後，再度與航母會合。對照中國軍艦過去數度穿越第一島鏈，美國海軍此舉不僅展現軍事嚇阻力量，另也傳達對防衛台灣的積極意義。