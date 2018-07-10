北檢：馬英九主導非常規財務操作

2018-07-10 11:29

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署今偵結起訴三中案、舊中央黨部大樓交易，以及前立委蔡正元涉侵占中影減資款案，包括前總統馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、蔡正元、蔡正元妻子洪菱霙及蔡的岳父洪信行等6人，均被依違反證券交易法等罪起訴。

起訴書指出，馬英九、張哲琛、汪海清等3人，共同違背職務之行為，以不合營業常規之「天龍八步」財務操作方式，使中投等公司受有財產損害4億9430萬4397元。

北檢公布的錄音檔案中，馬英九同意如三中買家余建新交出華夏公司主導權，即同意給付將近5億元暴利給余建新。

2006年3月12日，馬英九在錄音中指出，「所以你們是認為說，中視這個交易喔，讓他能夠得到適當的一個利潤。」汪海清則回說：「回饋啦」；馬英九接著回說：「回饋啦，就是說鑑於各種複雜的情況，現在是還可以合理可以接受的，不能超過這個限度的，那現在就是說，他現在要的有超過這個限度？」

汪海清回說：「跟主席報告…包括黨部大樓，都跟這個案子有關…如果華夏在余董事長的掌控下…那我們是寢食難安…我們為什麼願意給他這個favor，這個favor不是沒有條件的…要給他就是他要配合我們這些條件，我們才願意用這個條件」。馬英九此時回說：「現在顯然是他（指余建新）不願意就範」。汪海清也答說：「對，他不願意就範」。

馬英九即下指示說：「你有什麼方式能夠讓他回到正確的軌道上來，就是說我還是給你應該有的回饋，但是你要在其他地方要跟我配合」。