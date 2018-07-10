三中案偵結 馬英九等6人涉背信等罪嫌起訴

三中案，馬英九以涉犯背信罪起訴。（資料照）

2018-07-10 10:13

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦三中案、舊中央黨部交易案，今偵結全案，依涉犯證券交易法之非常規交易、特別背信罪、刑法背信等罪嫌，起訴前總統馬英九、前中投董事長張哲琛、前中投總經理汪海清等6人；北檢痛批，馬等3人機關用盡，力謀脫罪，犯後態度不佳，建請法院從重量刑，以示警誡。

北檢痛批馬張汪等人機關用盡 建請從重量刑

除了馬英九等3人，北檢另依涉犯刑法商務侵占、公益侵占、背信、洗錢防制條例之洗錢、商業會計法之故意遺漏會計事項不為記載致使財務報表發生不實結果等罪嫌，起訴蔡正元、蔡妻洪菱霙、蔡的岳父洪信行。北檢指出，蔡正元、洪菱霙、洪信行部分則建請法院量處適當之刑。

三中、舊黨部大樓交易 損害國民黨逾72億

起訴書指出，關於三中交易部分，針對中視交易的部分，已使中投公司損失4億9430萬4397元；中影交易的部分，使中投損害18億231萬6650元；中廣交易部分，使中投損害15億5270萬391元，合計損害中投38億4932萬1438元。

舊中央黨部大樓交易的部分，導致國民黨損失5億9712萬8278元。此外，關於中廣股權交易的部分，使國民黨應收股款債權，有28億4530萬元無法實現。

加計三中案及舊中央黨部大樓交易，積極損害加消極損害的部分，總損害國民黨的利益合計72億9174萬9716元。

台北地檢署偵辦三中案，今年5月兩度傳喚前總統馬英九到庭說明。據悉其主因在於北檢近日取得理律法律事務所當年代表三中買家余建新名下榮麗公司，與國民黨間往來的電子郵件，郵件內容點出余的資產只夠買中視，因此要請馬解釋為何最後仍選定余包裹出售三中，不料馬竟全程保持緘默。

由於余建新當時的財務狀況，根本不可能吃下三中，因此北檢歷次庭訊，曾就此詢問馬英九、中投前董事長張哲琛及前總經理汪海清等人，釐清國民黨當年是否為了擺脫廣電法束縛，以非常規交易方式選定余建新為三中買家，但相關人等均否認有預選買家等不法。