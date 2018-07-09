強颱來襲 國民黨22縣市長參選人「合體」順延

2018-07-09 23:54

〔記者林良昇／台北報導〕因應強颱瑪麗亞來襲，國民黨原先預定在本月11日舉行，黨主席吳敦義與22縣市長參選人合體聯合宣誓記者會順延，移至本週六上午舉行。

國民黨表示，因考量強颱瑪莉亞來勢洶洶，為免22縣市參選人舟車勞頓，也讓現任縣市長能全心防颱、為民守護，再者可能有停班停課影響，因此「參選人合體聯合宣誓記者會」確定將移至本週六上午舉行。

國民黨也說，由衷期盼天佑台灣，希望不要有任何災情的發生，更呼籲民進黨政府不可輕忽此強颱的威力，務必做好各項防颱準備，以因應任何可能的狀況。