外交部捐善款賑災 日人感謝：台灣是真正的家人

日本連日豪雨造成洪災，岡山縣倉敷市八日災情慘重。（歐新社）

2018-07-09 22:10

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕西日本豪雨成災至九日晚間為止，死亡及失蹤人數逼近二百人，我國外交部宣布捐助善款二千萬日圓（約合台幣六百萬元），消息經日媒報導後再次引來日本網友留言「謝謝台灣」，有網友關心強颱瑪利亞即將登陸台灣，希望台灣的朋友也要留意自身安全。

日本氣象廳九日已確定將這場世紀豪雨命名為「平成三十年七月豪雨」，由於災情慘重首相安倍晉三也取消了原定於十一日啟程訪問歐洲和中東四國行程，全力指揮救災。

我國政府對於日本豪雨災情表示關切，包括總統蔡英文、行政院長賴清德、及駐日代表謝長廷等人均透過推特或臉書為日本祈福並表達全力提供協助，外交部長吳釗燮也透過日本台灣交流協會表達關切慰問之意。外交部更於九日宣布捐助善款賑災。

台灣率先捐款的消息，今天經由日媒報導後，包括日本最大論壇網站2ch和日本雅虎的留言板上立即有網友留言表示感謝。網友說台灣實在太親日了，不愧是兄弟之邦，有位住在廣島的網友說，他家距離災區有段距離，所以很幸運逃過雨災，不過聽到有人整棟房子被流走的消息，內心感到很難過，這名網友說每次日本發生災害，台灣總是立即捐出善款或派救援隊馳援，台灣是「真正的家人」。

也有網友關心強颱瑪利亞即將登陸台灣的消息，希望雙方能共享氣象情報，為防災做好準備，對於台灣人的善意，日本人永生難忘。