CRAZY FRIDAY掀熱潮 林義豐：選市長要讓市民賺錢

台南市長參選林義豐（右二）將於本週休二日在台南東區與新營區各辦一場CRAZY FRIDAY國際音樂會。（記者王俊忠攝）

2018-07-09 18:58

〔記者王俊忠／台南報導〕仿西班牙馬德里週五午後大街上民眾熱情跳舞、推動「CRAZY FRIDAY」，吸引眾多年輕人目光的無黨籍台南市長參選人林義豐，將於本週休2日在台南東區、新營區兩地舉行CRAZY FRIDAY國際音樂會，邀請全球百大與亞洲百大DJ輪番演出。

林義豐表示，因為經營外貿緣故，自行聘請全球百大DJ Mariana Bo、韓國亞洲百大DJ TAJO與日本、台灣ＤJ ，成本壓低，於7月14日下午3點起在東區平實公園演出；15日下午3點起在新營區南瀛綠都心公園有日本、韓國等搖滾樂團精彩演出，歡迎民眾、青少年朋友免費入場參加。會到新營辦音樂會，目的是解決溪北被邊緣化問題，讓溪北民眾感受到他的重視與決心，這兩場音樂會不談政治，不會掛任何競選旗幟與標語。

對於CRAZY FRIDAY形成風潮，林義豐說，他是用CEO的精神出來選市長、想為台南市民做些事、興利，會用談笑用兵的態度面對，縱然沒選上市長也關係，但他這段時間經營、推動CRAZY FRIDAY形成年輕人認同風潮，網路有7百多萬點閱數，「有自信選上市長的機會很大」。

林義豐說，他選市長是要讓市民賺錢的，對廣達103公頃的南區南山公墓，他計劃先遷葬、開發一半，蓋現代化納骨塔、仿西班牙CRAZY FRIDAY及籌設泰國般的午後夜市，因為包括大東、武聖與花園等知名夜市用地可能都會賣掉，他要集結全台各地知名食衣住行攤商，在台南午後夜市設1200個攤位，創造8千到1萬個就業機會，估計經營3年半後就能回饋市民1人1萬元分紅。

此外，對於某週刊有關其房地產事業報導，林義豐強調，該週刊有報導不實問題，他會保留法律追訴權；未來不會再接受這家週刊採訪。