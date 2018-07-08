中國批美艦通過台海 陸委會回嗆：誰在威脅台灣

2018-07-08 15:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國兩艘驅逐艦7日經過台海，中國國台辦主任劉結一今天表示，一段時間以來美國一直在打台灣牌，台灣民眾應該認清美國的真實目的，千萬不要有人去幫助美國打台灣牌。對此，陸委會反嗆，誰在威脅中華民國主權尊嚴及民眾權益福祉，昭然若揭、不言而喻。

陸委會表示，這段期間以來，中國頻繁在台海進行針對性的軍事演習及機艦繞航，並對台灣國際空間極盡打壓之能事，意圖以政軍威嚇迫我接受其片面政治目的，已實質破壞台海及區域和平穩定現狀，國際社會均高度質疑。

陸委會說，我政府維持兩岸現狀、捍衛國家安全的政策堅定一貫。作為亞太區域負責任的一方，台灣將持續和包括美方在内價值理念相同的國家深化合作，共同維護台海及區域的和平穩定。中共當局對於美方軍艦行經台海一事，無需牽拖推諉、過激反應。

此外，對於陸委會主委陳明通日前在立法院受訪表示，陸委會一直努力促成「蔡習會」（總統蔡英文與中國國家主席習近平會面）。劉結一面對記者提問時反問：「誰說的蔡習會？」聽到記者回答陳明通後，劉問：「他的話你會信嗎？」

陸委會表示，蔡英文總統及陳明通已多次重申，只要在對等尊嚴、未設政治前提的原則下，願與對岸領導人等各層級官方溝通互動。中方涉台人士應正確評估當前情勢，深思熟慮、謹言慎行，務實面對兩岸現實，儘早透過溝通對話、化解雙方分歧，才能真正有助於兩岸關係良性互動的開展。