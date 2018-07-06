師生參觀鄭南榕基金會 藍議員：10歲孩子適合看自焚照片？

新北市議員陳明義今下午召開說明會，澄清他只是轉達家長陳情，並未要求學校、老師跟他說明。右為鷺江國小校長陳俊生，左是新北市教育局副局長黃靜怡。（記者葉冠妤攝）

2018-07-06 19:07

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市蘆洲鷺江國小教師翁麗淑昨天在臉書PO文說，先前她與另一名劉姓老師帶學生到鄭南榕基金會校外教學，遭到新北市議員陳明義質疑「疑似有政治活動」，翁麗淑痛批這是「校園裡的政治恐慌」。陳明義今天下午召開記者會澄清，他只是將家長陳情轉交給新北市教育局，從未要求學校或教師說明，反控翁麗淑刻意抹黑。

陳明義說，他在上週接獲家長反映後，僅是用LINE將家長陳情內容傳給教育局科長，並沒有打過一通電話關切學校、老師，也從未要求老師致電說明，他強調這與政治立場無關，但不管是叫蔣經國基金會或鄭南榕基金會，都不該系統性的進入校園，若是老師個人選擇要多元參訪，「我沒有意見。」

陳明義反問，家長關心他的孩子有錯嗎？一個10、11歲的孩子適合去看自焚的照片嗎？弄得懂什麼是二二八事件嗎？這些東西都可以在教育過程中教由孩子去判斷，但不該是在10、11歲的階段接觸。

陳明義說，自己完全沒有加入個人意見、想法，也沒有加入個人的政治立場與信仰，只是據實將家長的疑慮傳給教育局科長而已。

鷺江國小校長陳俊生解釋，當天從教育局轉知家長陳情後，就按照一般處理慣例與程序，請老師說明，站在學校立場，透過各種素材教導學生批判思考，是課程重要的一環，老師在學期末提出校外教學計畫，計畫跟課程內容是結合的，校方認為沒有大問題。

新北市教育局副局長黃靜怡也說明，在教學現場上有規定，任何老師的教學活動都應該秉持中立原則，老師安排校外教學活動，只要有教學價值，孩子有學習的精神跟意義存在，教育局沒有任何預設立場。