賴揆見證「阿榮講堂」幽默 吳鳳大讚葉俊榮「可入圍金鐘」

內政部長葉俊榮再次與藝人黃豪平合作，推出最新一集「阿榮講堂」，以幽默詼諧方式談及「戶政一條龍」、「未婚聯誼」、「延攬國際人才」議題。（圖由內政部提供）

2018-07-06 10:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日舉辦「107年全國戶政日20週年慶祝活動」，會中播放最新一集「阿榮講堂」，內政部長葉俊榮再次與日前在役政署服替代役的藝人黃豪平合作，以幽默詼諧方式談及「戶政一條龍」、「未婚聯誼」、「延攬國際人才」議題，讓出席活動的副總統陳建仁、行政院長賴清德見識到葉俊榮的幽默，活動主持人吳鳳更大讚「部長可以入圍金鐘獎了！」

葉俊榮在影片提及，政府戶政智慧化已經推行20年，目前已晉級到「戶政一條龍」，就是民眾到戶政事務所辦理戶政業務，戶政機關同時協助民眾辦理其他機關服務，例如補辦身分證同時可以申請補辦健保卡；戶籍異動時，可同步通知監理、財政、台電等單位。

賴清德今日致詞表示，戶政機關這麼多年是最受人民肯定的單位，內政部拍攝的影片描述戶政便民作為，戶政機關一點一滴累積民眾信任，今天要向戶政人員致敬，並頒發績優戶政機關楷模、績優戶政人員、績優戶政志工等4種獎項，不管是什麼形式的獎項，都有一個共同特點，就是戶政單位用創新精神來贏得民眾肯定，運用科技來推動業務。

賴清德指出，戶政機關與民眾生活息息相關，從出生、念書、結婚、工作、遷移，都與戶政業務相關，我們要自我期許更為精進。

賴清德提及，他自己見證這幾十年來戶政機關的進步，過去戶政機關是台灣最為人所詬病的單位，直到前總統陳水扁當上台北市長後，降低戶政櫃台高度，提升服務品質後，慢慢地戶政服務越來越受到民眾肯定。

賴清德說，他出生在新北市，以前在台南市服務，現在戶政機關也提供跨境服務，透過「戶政一條龍」服務，就可以不用找很多單位，節省民眾很多時間，對國家進步及活力提升非常有幫助。

賴清德指出，他要感謝永康戶政事務所的行動服務，記得台南地震讓維冠大樓倒塌，台南的戶政機關發揮「到宅服務」精神，協助災民申請資料，讓「到宅服務」不再僅限於醫生這行業，「實在是揪感心」。