扯！想統一想到瘋 中國計畫花百億填補軍公教年金差額

2018-07-05 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教年金改革本月1日正式上路，18%優惠存款將逐年調降，估計一年可省下400億元，少部分受影響的人看到退休俸被砍不滿而提起訴願、復審，全國公務員協會理事長李來希還稱很多人為此要「縮衣節食」。現在有消息傳出，中國想用22億人民幣（約新台幣100億）來填補軍公教年改後減少的年金差額，藉此來拉攏軍公教族群，但前提是要簽署「一中同意書」。

據《中時電子報》報導，中研院近代史研究所副研究員林泉忠表示，最近到中國進行學術交流發現，中國智庫對於台灣軍公教群族面對年改後的反應相當關注，甚至正研究要如何見縫插針拉攏這些人。

林泉忠指出，中國智庫打算一年約花100億台幣，祭出「填補軍公教階層因年改而減少的年金差額」的政策，目的就是要利誘、吸引台灣人慢慢融入中國的社會及行政體系裡。但他提到，若是軍公教族群想接受這項「福利」，就必須像台灣學生領取中國獎學金那樣，簽署「認同一個中國，擁護祖國統一」的同意書，日後如有違反同意書的內容則會被取消。

政大東亞所所長王信賢對此指出，有聽過中國智庫提過相關想法，認為中國是在算「武力統一」或「購買統一」哪種代價大，但他也直言，中國這種做法在實際執行上絕非簡單的事。