回應讀者投書 新勇哥物語：從未對扁案認罪道歉

2018-07-05 09:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對一名讀者在本報投書，指阿扁於2008年記者會上，坦承「我曾經做了法律所不許可的事」，「敬向全國人民深深的道歉」。阿扁今早透過《 新勇哥物語》 ，強調這是針對競選經費申報不實而道歉，他從未就所謂扁案認罪道歉。

一位自稱是扁珍粉絲的「陳冷」，於7月4日在「自由廣場」投書《回應「阿扁的高度」》一文，前總統陳水扁認為其中一段批評，是斷章取義，不無扭曲誤導，好像他已經「認罪道歉」，完全受到當年特偵組檢察官為羅織成獄捏造事實的影響，長久以來對他傷害很大，也非常不公平！

《回應「阿扁的高度」》一文提到：退一萬步不論阿扁是否「貪污」，但是別忘了他在2008年記者會上坦承「我曾經做了法律所不許可的事」，「敬向全國人民深深的道歉」。這麼多年來，除了這個尚知恥的道歉以外，在台灣人多情多義的「溺愛」下，他越來越理直氣壯；台灣人越熱烈推崇擁戴，他越自以為是，大聲辯解清白無罪！

阿扁今早透過［新勇哥物語］157期表示，陳冷小姐誤會了！請好好聽完阿扁當時完整的說法，他是這樣講的：「我曾經做了法律所不許可的事，有關競選經費有申報不實，敬向全國人民深深的道歉」。

阿扁說，還原2008年8月14日阿扁記者會（https://www.youtube.com/watch?v=DzIxPz6OHtQ），坦承「做了法律所不許可的事」「敬向全國人民深深的道歉」，二句中間還有一句是為「有關競選經費有申報不實」而道歉，卻被斷章取義，曲解為「認罪道歉」，讓阿扁有冤無處申。

阿扁強調，所謂「我做了法律所不許可的事」，是指「有關競選經費有申報不實」，所謂「敬向全國人民深深道歉」，也是就「有關競選經費有申報不實」，「做了法律所不許可的事」來道歉。他從未就所謂扁案來「認罪道歉」，如果真的是阿扁粉絲，是不是更要聽清楚一點，不要人云亦云，甚至以訛傳訛！？

阿扁也說，根據《維基解密 台灣》256頁，蔡英文總統尚未當選前，2009年在AIT新處長司徒文面前，都說漏報競選經費，在所有當派的政治人物中，包括國民黨領導人，是普遍的現象。