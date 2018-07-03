13年磨一劍 蔡英文期待劉櫂豪脫穎而出

2018-07-03 22:20

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文3日晚間與桃竹苗和花東地區立委餐敘；台東縣長參選人劉櫂豪說，首次參選時，女兒才7歲，如今已經20歲有投票權。總統蔡英文則勉勵他，是「13年磨一劍」，期勉他可以更努力、最後脫穎而出。

晚間出席餐敘的包括民進黨立委柯建銘、鄭運鵬、鄭寶清、陳賴素美、蕭美琴、劉櫂豪，此外，總統府副秘書長劉建忻、行政院秘書長卓榮泰、民進黨選對會召集人林錫耀、民進黨秘書長洪耀福等都有出席。

據轉述，劉櫂豪在會中談了許多對台東的願景，也認為這次台東的選情「審慎樂觀」，或許可以創造出不一樣的歷史。有了在中央的歷練，現在由他當縣長的話「是非常好的時機」。

劉也感慨說，自己第一次參選是13年前，當時才38歲，女兒7歲，現在女兒都已經長大成人有投票權。總統則期勉劉櫂豪可以更努力、脫穎而出，並且形容他是「13年磨一劍」。

與會者轉述，對於台東縣的選情，蔡總統相當關心，也請卓榮泰、洪耀福要多了解台東縣的需要。

在花蓮部分，花蓮選出的立委蕭美琴也說明了目前花蓮縣民代參選狀況，前花蓮市長田智宣的妻子張美慧也將轉戰縣議員。

在桃竹苗選情部分，據轉述，蔡總統說，鄭文燦的經營很成功，桃園市與新竹市選情較為穩定，這些區域的立委也要多協助鄰近的新竹縣、苗栗縣輔選行程。林錫耀也接著舉例說，鄭運鵬較有文宣經驗，要請他在文宣工作上多幫忙。

此外，會中立委們也互相提醒，討論政府受假新聞困擾，對於政策推動有負面影響，大家應該盡快澄清，行政團隊也要多加注意。