管案先爆出監院卻彈劾吳茂昆 律師轟：公然差別待遇

前教育部長吳茂昆因涉違法兼職，今（3）日獲監察院彈劾，律師黃帝穎對此批評監院公然差別待遇，管中閔案至今仍在監院沉睡。（本報合成）

2018-07-03 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕前教育部長吳茂昆過去在東華大學校長任內，涉嫌侵犯東華發明的含綬草萃取專利權，到美國開設師沛恩生技公司，並向中國取得專利，今（3）日被監察院彈劾，律師黃帝穎對此批評監院公然差別待遇，管中閔案至今仍在監院沉睡。

監察院對於吳茂昆涉嫌侵犯東華大學專利權之事指出，吳茂昆雖稱係因申請PCT專利時間緊迫才會出此策，但卻未對此在事後進行任何補正措施，因此認定有所違失，經過具名投票後，結果顯示全數監委通過彈劾吳茂昆。

律師黃帝穎今於臉書上表示，台大校長當選人管中閔在3月16日被爆出於中國違法兼職，時間點比吳茂昆4月23日被質疑於美國違法兼職還早了1個月，但監察院彈劾吳的效率卻遠高於對管案的調查，放任管中閔案於監察院內沉睡至今。

黃帝穎提到，管中閔目前已被確定有違法兼任台哥大獨董、審計委員及薪酬委員的事實與證據，但監察院卻未對此進行責任追究，對於吳茂昆的彈劾案係屬依法行政，社會理應給予空間與尊重，但對於此般公然地差別待遇，卻是民主社會所不能容忍的現象。

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