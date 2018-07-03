立院表決缺席? 黃偉哲高思博陣營再交鋒

2018-07-03 19:05

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博今日召開記者會，針對日前立委黃偉哲連續10次缺席空汙法投票，告訴台南鄉親「偉哲去哪裡」。對此，黃偉哲陣營發言人邱莉莉反擊，高思博擔任立委期間也多次缺席重大法案，況且缺席台南10年的高竟能攻擊守護台南20年的黃?

空汙法日前於立法院通過後，外界的爭議聲浪不斷。高思博日前更批評，身為代表台南民意的立委黃偉哲竟然連續10次缺席投票；高今日與競選團隊發言人團盧崑福、洪玉鳳、王家貞、林燕祝召開記者會，向市民公開「偉哲去哪裡」，並拿出黃偉哲出現在電視政論節目的畫面，要求黃偉哲向台南鄉親說清楚、講明白，上電視、當名嘴有這麼重要嗎？

對此，邱莉莉反擊，黃偉哲早已提出具體的空污對策，以補助鼓勵民眾使用電動機車，更將深化台南公共運輸系統，降低移動汙染源，反觀高思博擔任立委期間，曾經在重大法案包括所得稅法、全民健保法、勞工保險條例、老農津貼條例等表決缺席，而且高思博已缺席台南關鍵發展10年，卻批評守護台南20年的黃偉哲，這些擔任發言人的議員們，過去10年找得到高思博嗎？替他辯護不會覺得心虛嗎？

不過，對於缺席一事，高思博陣營再度回嗆，根據立法院議事及發言系統查詢，民進黨所提出的這些法案根本就沒有三讀表決，何來「缺席」表決之說？邱莉莉刻意散播假新聞應該被關三天，已經委請律師控告台南市議會民進黨黨團總召邱莉莉「加重誹謗、意圖使人不當選」，透過司法檢驗還自己公道。