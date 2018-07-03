健保會委員「代理變常態」 衛福部：修正檢討

民進黨立委林靜儀3日召開「代理成為常態，個人等於團體？修改健保會及共擬會議會議規定」記者會。（記者蘇芳禾攝）

2018-07-03 13:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕全民健康保險會（健保會）掌握國家健保總額及給付標準，民進黨立委林靜儀今天（3日）召開記者會，披露包括有付費者代表委員持續擔任、或藉由代理方式出席會議，健保會委員遴選辦法形同虛設，要求衛生福利部重新檢討健保會與共擬會之設置與會議規範，讓醫療保險給付回歸專業與國家政策需求。對此，與會的衛福部次長薛瑞元表示，會回去修正、檢討，設置把關制度。

林靜儀上午召開「代理成為常態，個人等於團體，修改健保會及共擬會議規定」記者會。她指出，健保會35席委員中，其中18人（51%）是付費者代表，有3人是官方代表、10人（28.5%）是醫事服務提供者代表、18位付費者代表中的12人是被保險人代表。付費者代表超過一半比例，其代表性與專業性如何？衛福部聘任機制在哪？

林靜儀也指出，醫事服務提供者代表會依各團體章程與理監事會改選，每屆代表人選都有一定更動；但卻有付費者代表委員，從2011年醫療費協定委員會時期至今，持續擔任委員，即使遴選他人作為團體代表，也持續藉由「代理」方式出席會議，12次健保會議，就代理了11次。

林靜儀直指，在實務上，如果衛福部不願處理，或與醫事單位意見不一樣，就會推稱「是委員不接受、不答應」，簡直是把「委員不同意」作為擋箭牌。

對此，與會的全民健康保險會執行秘書周淑婉回應，委員的意見如果跟衛福部、立法院不合，依健保法委員權責只有做「政策諮詢」，而不會做「決策」。在代理規定方面，根據議事辦法規定，有些情形委員能指派代理人，但代理次數、限制沒有那麼明確，議事辦法若要做調整，屆時會提出一些意見。