年金上路月退俸直接被砍 李來希槓酸民 網友看法兩極

2018-07-02 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教年金改革在昨天（1日）上路，不少公務員發現退休金被砍的額度遠比預期的多，讓全國公務員協會理事長李來希今天在臉書上大罵政府，還要酸民好好想一想，第一年就被扣成這樣，「還要酸嗎？」

年改上路，副總統陳建仁在臉書上發文表示「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金新制已經展開，但是李來希之後在臉書上發文反擊，他貼出一張存摺照片，表示一位公務員的月退休俸從7萬元降為3.8萬元，整整被砍了3.2萬元，讓他不禁為公務員抱不平，「才第一年耶！還要分10年持續調降」，質疑這哪叫「砍一點點」。

李來希表示，按照這樣子的砍法，難道還要可憐的公務員「知足常樂」嗎？他也不忘嗆了愛酸的網友，「請酸民們捫心想一想，還要酸嗎？還能酸嗎？你們的良心果然是被狗吃了！」

這篇貼文也引來兩極的留言，支持年改的網友「如果勞工也能領到這麼多，不知道有多好。」、「剛出社會年輕人才25k。」；但反對年改的則表示，「不知道還有多少人有相同的遭遇，簡直要這些人自生自滅。」、「這個也太狠了吧！一刀砍這麼多」、「這些酸民是沒砍到他，哪天砍到他的話，千萬不要叫！」

對此，資深媒體人陳增芝也在臉書上發文，認為公務員退休後還能領3.8萬，已經比她那30歲的兒子領的還多，針對李來希貼出的存摺照片，發現照片上還有兩筆房屋稅，不禁讓她譏諷難道要大家去同情這位名下至少2幢天龍國房子的退休公務員？