高思博「徒弟說」批黃偉哲 黃反酸高政見不如林義豐

2018-07-02 17:10

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博今天批評民進黨台南市長參選人黃偉哲，指「老師父還是比徒弟還高明」，前台南縣長蘇煥智絕對比「徒弟」黃偉哲更有擘劃市政藍圖及施政的能力。黃偉哲今天受訪也砲火全開，反酸高思博政見，在多位參選人中，不僅不如蘇煥智，也不如許忠信，甚至還不如無黨籍市長參選人林義豐，建議高思博可以好好參考林義豐的政見。

蘇煥智宣布參選台南市長，高思博表示，這是「亂世群雄並起」的現象，蘇煥智「絕對比他徒弟黃偉哲更有擘畫市政藍圖及施政的能力」，提供市民一個更好的選擇，期待將來有一場良性的君子之爭，蘇煥智是黃偉哲以前的長官，「老師傅還是比徒弟還高明」，未來的選舉，將比以前死氣沉沉的「西瓜選舉」有趣多了。

黃偉哲回應表示，不管是高思博、林義豐或其他人的政見，好的政見都會參考，所謂「見賢思齊，見不賢而內自省」。不過，「高教授（高思博）」的政見並沒有特別讓他印象深刻，不僅比不過「蘇前縣長」，也比不過「許教授」，「甚至連林義豐都比不過」。

黃偉哲說，徒弟對師父當然要尊重，而師父的功夫，徒弟也要學很多，但總比「第三者」強太多了，不管綠營任何人的政見都比高思博好很多，「高思博不要高教授上身，他並不是一個夠好的教授」，針貶別人時，也要想想自己在台南缺席這麼久，這陣子，高思博提出的政見、和對其他陣營的批評，質和量都不是很好，應該自我反省，「拿個鏡子自己照照」可能會比較好。

黃偉哲說，他覺得「高教授」應該好好省思政見，他樂於大家在政見上進行評比，再由市民來評斷，但不樂見這種不堪入流的批評，「高教授應該參考林義豐的政見後再來發表」。