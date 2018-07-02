澎湖重陽敬老津貼加倍 被疑「政策買票」喊卡

2018-07-02 13:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣重陽敬老津貼今年原本計畫加倍發放，由原先5000元提高為1萬元，但因經費來源為中央統籌分配款及公益彩券獎金，遭外界質疑為「政策買票」，澎湖青年陣線並向澎湖查察賄選小組檢舉，陳光復緊急喊卡，列為競選連任政見。

原本澎湖縣務會議通過社會處今年度辦理發放重陽節敬老禮金調增墊付案，預估增加8500萬，將送至縣議會審議。經費來源是今年縣府獲中央統籌分配款3億6000萬及公益彩券連續2年6000萬獎金，財政額外收入增加，在議會建議補助因受年金改革影響退休人員，因此全面性不分階級照顧長者。

基於公平性及對過去爲澎湖奉獻長者的尊重，澎湖縣1萬6500多名的65歲以上長者敬老津貼，自5000元調高至1萬元，讓理財成果分享給鄉親，俟議會通過相關預算後，重陽節發放剩餘7000元。消息傳出後，受到外界質疑，認為是選舉年將屆。縣長陳光復連任之路遭到強力挑戰，被質疑亂開社福支票，有政策買票之嫌，美意瞬間被形容成為選舉奧步。

縣長陳光復對此相當不以為然，認為縣府理財有成，才能樽節開支擴大社會福利，與選舉無直接關係，但美意被影射為有買票之嫌，相關司法單位與他溝通討論後，他決定將敬老禮金提高的方案納入競選政見，希望民眾們能再次支持，讓他順利連任，選後12月發放。