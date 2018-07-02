達成全戰備需求 國防部證實11日舉行阿帕契全戰力成軍典禮

2018-07-02 13:03

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部發言人陳中吉今天證實，陸軍航空特戰指揮部11日將舉辦「陸軍航空第601旅AH-64E直升機全作戰能力成軍典禮」，這個訊息是正確的。

對於是否由蔡英文總統到場、美國是否派員觀禮一事，陳中吉僅說，仍無法對外說明。

本報今天獨家報導指出，在歷經故障重損、貴婦賞機打卡等事件，我國向美採購AH-64E阿帕契攻擊直升機於2014年10月全數交機後，阿帕契攻擊直升機部隊經過長達3年8個月的作戰測評，將在本月11日舉辦「陸軍航空第601旅AH-64E直升機全作戰能力成軍典禮」，象徵阿帕契部隊達成「全戰備」要求，將我國陸軍戰力提升到更高的境界。

軍方內部並傳出，美方將會有政府官員、阿帕契原廠代表等相關人士來台觀禮，共同見證AH-64E攻擊直升機達到全戰備能力的榮耀。此外，我國陸軍航空601旅與美國太平洋陸軍第25戰鬥航空旅已締結為「姐妹旅」，軍方內部也傳出美方戰鬥航空旅將有現役資深軍官來台觀禮。

陳中吉在今天國防部記者會上，證實阿帕契直升機全戰力成軍典禮將在11日舉行。他並進一步指出，阿帕契是陸軍最新銳的武器裝備，在陸空整體作戰、不對稱作戰中均能發揮實際效果，甚至在歷次大型操演、配合各軍兵種的演習中，都能看見阿帕契絕佳性能、防禦作戰實際效用，這次的成軍，象徵達成「全戰備」需求，未來也會做好相關訓練。