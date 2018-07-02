台灣世代智庫民調：6成4民眾支持年改 藍綠落差大

台灣世代智庫2日公布「軍公教年改成果評價」民意調查結果記者會。數據顯示除了泛藍及國民黨認同民眾之外，其他政黨認同者支持年改比例較高。（記者羅沛德攝）

2018-07-02 11:07

〔記者林良昇／台北報導〕軍公教年金改革7月1日上路，台灣世代智庫今公布的民調顯示，有64.2％的民眾支持年金改革，不支持者佔25.3%，對於本次年改結果，有55%的民眾滿意，38.9%的民眾不滿意，認為軍公教年改對於台灣未來整體發展是正面的民眾佔57.5%，認為是負面的民眾佔34.7%，

台灣世代智庫今舉行記者會公布軍公教年改成果評價民調結果，並邀請學者及民進黨市議員參選人分析﹔民調結果顯示，有64.2%民眾支持年改，不支持者僅有25.3%。

民調也顯示，國民黨與民進黨表現比較方面，49.7%民眾認為民進黨是勇於改革的政黨，持反對意見者佔42.3%。20.2%民眾認為國民黨是勇於改革的政黨，70.4%民眾持反對意見。將兩黨放在一起比較的情況下，66.0%民眾認為民進黨較勇於改革，認為國民黨較勇於改革者佔17.4%。針對有國民黨立委表示國民黨執政後將恢復原有軍公教年金制度，28.8%民眾贊成這種作法，不贊成者佔65.4%。

台灣世代智庫董事王智盛也指出，交叉分析中顯示，除了國民黨支持者以外，對於年金改革的支持度都相當高，在泛綠民眾支持度超過9成，藍綠落差相當大。

與會的台北海洋科技大學兼任助理教授吳瑟致表示，政府推動改革必須經歷反對力量，總體來看藍綠意見相當對立，背後政治影響大，如何降低對立，對於未來改革內容有細緻規劃，讓社會氛圍更支持民進黨政府的改革，必須加強。

民進黨台北市議員參選人吳沛憶表示，民調數據顯示，20到39歲的年輕世代是支持年金改革的，認為這次的年改結果是符合世代正義，反年改力量被國民黨當成政治動員操作，但主流民意是支持年改，國民黨要思考是否站在年輕世代、主流民意的對立面。

民進黨新北市議員參選人張錦豪說，年改是世代正義里程碑，從馬政府到蔡總統，目標都相同，改革過程相當辛苦，會有反對者，但年改對於參選人士加分，是可以宣傳的政績。

該民調為台灣世代智庫委託，訪問是於107年6月25日至26日晚間進行訪問。此次成功訪問1073位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.99%。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及戶籍進行樣本代表性檢定後加權處理。

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