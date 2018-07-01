蔡英文訪霧峰國際NGO中心 親切與搜救犬互動

總統蔡英文（右三）肯定台中市長林佳龍（右二）設立國際NGO中心，今天安排到園區視察，親切和今年在花蓮震災中立功的搜救犬鐵雄（前）、腿腿（後）互動、拍照。（記者陳建志攝）

2018-07-01 22:01

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府規劃4年內斥資16億，將霧峰光復新村打造成「國際非政府組織（INGO）中心」，已吸引德國國際搜救隊（ISAR）和聯邦救難犬協會（BRH）與台中搜救犬隊等單位進駐，成為全台首座國際NGO中心，蔡英文總統今天下午在台中市長林佳龍等人陪同下到場視察，允諾將集結外交部、文化部力量全力協助，還親切與今年在花蓮震災中立功的搜救犬鐵雄、腿腿互動拍照。

台中市長林佳龍有感於台灣外交處境艱困，希望運用台灣蓬勃的公民社會力量，以非政府組織的角色參與國際事務，為台灣外交開拓新出路，在霧峰第一個「文化景觀」的光復新村成立國際非政府組織，獲得蔡英文總統與行政院大力支持。

蔡英文總統今天在台中市長林佳龍、副市長林依瑩、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、文化部次長李連權、外交部主秘蔡明耀等人陪同下到場視察，市府在簡報時表示，園區目前已有德國聯邦救難犬協會、德國國際搜救隊、台中搜救犬隊、亞洲大學國際交流中心、社團法人台灣畫話協會等組織進駐，未來將持續推動國內外非政府組織駐村，將光復新村打造為國際非政府組織交流平台。

林依瑩表示，市府已經自行完成修復13間老舊宿舍，接下來將繼續整修66戶，並說文化部已經答應補助修復，也建議由外交部成立一個委員會統整相關事務。

蔡英文肯定台中市政府把光復新村打造成國際NGO中心，並說這不僅是地方的事，中央也將集結外交部及文化部的力量，結合中央資源與地方執行力，共同為國際NGO中心努力，也希望外交部協助呈現相關的成果。

蔡英文抵達園區後不久下起大雨，原訂走訪園區台中搜救犬隊、台灣畫話協會的行程決定取消，蔡英文在聽取台中市消防局長蕭煥章簡報，得知搜救犬鐵雄和腿腿今年2月花蓮大地震時，率先尋獲飯店生還員工的傑出表現時，好奇詢問是否有升官？蕭煥章表示，已經授階為1線4星的小隊長，並說台中現有4隻搜救犬中，已有3隻獲國際認證，都授階為1線4星的小隊長。

因蔡英文對於沒有看到兩隻英勇搜救犬略感失望，消防局臨時決定將兩隻搜救犬抱來，喜歡寵物的蔡英文看到鐵雄、腿腿，立刻和台中市長林佳龍等人蹲下來親切和牠們互動，台灣畫話協會等團體也送上精心準備的畫作和作品，因行程因雨打亂，蔡英文允諾下次會找機會再到園區。