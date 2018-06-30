「一代台灣奇男子」發表回憶錄 許曹德：國民黨最怕台獨

《許曹德回憶錄》新書分享會，今天在國家人權博物館景美園區舉行，高齡80幾歲的台灣獨立運動政治犯許曹德說，「國民黨最怕我這種人！」（記者陳鈺馥攝）

2018-06-30 17:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣獨立運動政治犯許曹德回憶錄新書分享會，今（30）天在國家人權博物館景美園區舉行。國家人權博物館館長陳俊宏致詞時說，許曹德在台灣民主運動扮演重要角色，民主國家應努力保存對抗獨裁者記憶，而不應該只有紀念獨裁者的記憶；一生追求台灣獨立的許曹德則指出，國民黨統治台灣最害怕的就是台獨。

台灣政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕說，許曹德在書中所寫的許多經驗，他也經歷過，1974年自己從綠島回來，為了施明德保外就醫問題，與國際救援組織接觸，那時候為了躲避國民黨特務的跟蹤，每一次會面都要換3個地方。

蔡寬裕提及，1987年解嚴後，台灣仍然還有台獨會政治案件，這本回憶錄是一代台灣奇男子的綺麗告白，不是只有寫好的面向，連壞的也都記錄下來，的確有別於其他回憶錄的。

中研院近代史副研究員陳儀深也指出，台灣威權體制與相當多國家不同，在白色恐怖時代也有一些縫隙，例如一些黨外人士能參選，就被胡適拿來說嘴，認為不是像吳國楨所說的是警察國家，台灣當時不像中共那麼極權，是因為當年有美國因素介入。

陳儀深提及，《許曹德回憶錄》有提到一個加害者「抓耙子」陳光英，此人在彭明敏《自由的滋味》一書中也有出現，他是調查局安排的特務線民，後來調查局用陳光英提供的資料逼問彭明敏，那時代調查局的審訊是比警總還骯髒。

高齡80幾歲、出席新書分享會的許曹德說，他是第一個敢在回憶錄中寫台灣獨立思想的人，這本書稿於1987在獄中開始寫，當年鄭南榕《自由時代》週刊幫他出版，結果被國民黨查禁。

「國民黨最怕我這種人！」許曹德說，以前國民黨政權對台獨非常害怕，擔心台灣人組織革命，用軍警特務控制台灣社會，讓台灣人不敢喊出台灣獨立，但這無法逼退他支持台灣獨立的意志，1987在台灣政治受難者聯誼會總會成立大會上，公開主張「台灣獨立」。