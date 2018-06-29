報告「賴院長」…台南進步看得到

2018-06-29 18:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕遠見雜誌今天公布最新－期各縣市執政滿意度調查，台南市奪得今年整體表現最佳進步獎，由去年第11名進步到第7名，下午市政府罕見地臨時舉行記者會，各局處首長輪番報告業務成績單，由於適逢選舉年，令外界揣測聯想是否向「賴院長」報告，台南很爭氣！

市府以「台南進步看得到」為題，由秘書長方進呈主持，財政、文化、經發、工務各局處首長上場說明推動市政績效。

由於適逢選舉年，市政議題是選將熱門話題，前市長賴清德帶著「台南經驗」北上接掌行政院，由代理市長李孟諺帶領市政團隊接棒推動台南建設，動見觀瞻都牽動民意好惡，甚至也成為在野陣營抨擊「沒有賴市長的市府團隊 」是「看守小內閣」。

方進呈則強調說，並沒有刻意針對雜誌民調開這場記者會，而是希望藉這個機會，讓民眾也可以了解有哪些市政進步成果，不論賴院長在不在台南，李代理市長不眠不休帶領市政團隊羣策羣力成果，應是民眾有目共睹。

財政税務局長張紹源就表示，台南縣市合併前總體債務為1007億元，預估107年底將降至850億元，且從104年度起至106年度，連3年度總決算有賸餘，今年107年度預算零舉債，也樂觀估計未來決算賸餘，8年來堅守財政紀律，是台南進步的最基本功。

相關影音