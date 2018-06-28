福建、台灣省政府、省諮議會 賴揆：明年預算歸零

賴揆表示，明年省政府等三機關預算歸零。（資料照）

2018-06-28 12:00

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天表示，86年修憲後，台灣省政府組織功能及定位虛級化，省議會改設為省諮議會，業務與人員均逐漸移轉，省政府所在地中興新村的發展隨之停滯。為使國家資源做最有效的運用，提高行政效能，他以負責任的態度，決定自108年起將省級機關預算歸零，員額與業務亦將自今年7月1日起移撥至國發會等相關部會承接。

賴清德今天上午主持行政院院會時指出，我國目前共有3個省級機關，其中福建省政府因金馬地區實施戰地政務，民國45年起即虛級化；至於台灣省政府及台灣省諮議會的前身省議會，自36年及40年分別成立以來，在我國地方自治發展史上，扮演了非常重要的角色。經由歷任省主席、省長、議員，以及公務同仁的努力，不僅完成許多重大建設，更帶動了地方政府的發展，在此本人要對這些前輩的奉獻，致上最高的敬意。

賴揆表示，中興新村是台灣第一個以花園城市規劃的都市計畫區，將工作與居住區合一，採取高綠覆地比率設計，環境清靜幽美，各項設施功能完備，交通便利，全盛時期設籍人口達到2萬3千多人。尤其中核心宿舍區生活機能良好，相當適合年青人來此工作及成家。但精省後因沒有善加運用，甚至多有荒廢，非常可惜；地方民意代表與當地居民也有非常多的聲音，希望政府能採取具體作為活化中興新村。

為了積極回應民意，賴揆說，他已請國發會進行廳舍資源盤點，並進行相關規劃，期使中興新村活化再生、均衡區域發展，讓中興新村風華再現。