是否選南市長 蘇煥智：週五決定也可能退出江湖

是否返鄉參選市長，蘇煥智說，週五決定。（取自蘇煥智臉書）

2018-06-27 14:00

〔記者蔡文居／台南報導〕前台南縣長蘇煥智日前傳出有意返鄉參選台南市長，引起台南政壇議論，環團今天也加入戰局。蘇煥智今天在回應環團對龍崎歐欣掩埋場案的質疑之外，也對參選台南市長一事，做出回應。他表示，週五會與幾位友人討論後再做決定。

蘇煥智表示，目前尚未決定。他笑說，週五討論後，也有可能是「退出江湖」。

台南社大環境小組召集人黃煥彰今天表示，如果蘇煥智要選台南市長，必需對龍崎世界級自然地景與歐欣有害事業掩埋場有更明確的表態。因這案是他任內通過的。「如果要選就要講清楚。」

蘇煥智澄清說，有關他任內通過環評一事，「這是錯誤的，完全誤解」。該案的環評是中央的權責，而非地方，當時是經濟部工業局主導環評，而且退輔會只來找過我們（南縣府）一次，當時他也明確表達，該案非經地方同意，南縣府不可能同意。相關的立場表達，當年議員在縣議會質詢時，他也都有清楚表達。

至於，環團要求透過區域計劃法，主張設立國家地質公園，將龍崎工廠300多公頃劃為公園用地一事，蘇煥智表示，設立國家公園這屬中央權責，應該找賴院長及營建署長。而且這也應該考慮地方居民的意見，要尊重居民的意願。