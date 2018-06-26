藍綠強碰頭 丁守中、姚文智表面握手暗較勁

2018-06-26 14:07

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中與民進黨台北市長參選人姚文智今天一起到大同區保安宮參加「大稻埕霞海城隍文化祭」。而兩人一碰面就握手、寒暄，並提到兩人過去就是在立院的老同事。當媒體問兩人是否將會聯合打現任市長柯文哲，丁守中說，「可能沒有辦法，因為民進黨執政太爛了」，說完大笑，而一旁的姚則先未回應，默默說一句「嘴巴講有用嗎？」

而北大同一般被認為是綠營票倉，但今天藍綠市長參選人到場，綠陣營明顯在人數上不足。國民黨市議員林亭君、葉林傳、陳炳甫紛紛到場挺丁，但民進黨現任議員無一人到場，唯獨有市議員參選人陳怡君到場。另外，時代力量參選人林亮君、新黨參選人蘇恆及議員參選人林婕麗都有出席。

丁守中受訪提到，今天他是受邀出席遶境文化，聽聞姚文智也將到場，他說彼此君子之爭，一起加油。而提到丁守中跟姚文智是否合力打柯，丁提到，民進黨中央執政太爛，社會撕裂、經濟蕭條、兩岸越來越緊張，不拚經濟發展，每天拚台獨、鬥爭，應該要強烈批判。

而綠營大老林濁水提到，姚文智不應該一直批評柯文哲，而應該把丁守中當對手，丁守中認為，國民黨是最大的反對黨，當是最主要對手，但是柯文哲是現在掌握市政資源的人，不斷置入到政策宣導，還是應該要批評柯文哲。

而丁守中昨談到「太子、太后之說」，提到柯文哲是鰲拜，媒體詢問他如何看自己的角色，丁自比是歷史學者，因為講太子、皇后不知道今夕何夕。

而昨天丁守中也與和碩、台北市電腦公會理事長、和碩科技董事長童子賢一起出席活動，丁守中說，雙方談到台北市智慧城市發展，而至於兩人是否有談到選舉合作，丁則說，他跟童是長期好朋友，未回應合作。