與青年、藝術家交流 黃偉哲：將編預算助創業

2018-06-24 18:25

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲今日參加「吳郭魚藝術教室」的藝術教育文創的分享會，與年輕人展開了別開生面的交流，進行了一場深含人文底蘊又充滿活潑創作能量的藝術洗禮。黃偉哲表示，未來若當選市長後，將全力協助青年創業，市府也將編列一筆經費來協助年輕人創業。

台南吳郭⿂藝術教室除了於台南在地深耕繪畫、創作教學多年之於，今天於東區藝術教室，邀請了來⾃藝術教育、文化創意產業、藝術⾏政及藝術家，不同領域的講者蒞臨現場，與民眾分享藝術文化相關產業的歷程與想法，並於最後與台南市市長候選⼈⿈偉哲進⾏互動，為台南的藝術⽂創內容進⾏友善且實質的交流。

吳郭魚藝術教室創辦⼈吳佩蓉提出了一個有別於傳統結合科技的新想法，亦即將台南在地的文化與藝術透過雜誌與智慧導覽或APP，也整合了觀光、美食、交通、展演、藝術等項⽬，對觀光產業也能帶來更高的效益。

台南特色店家太陽慢慢走及插畫品牌肉球PAW PAD創辦⼈柳亭如，透過與貓星人生活的日常，創作許多有趣的文創作品。柳亭如提到「要存多少錢才可以開始創業？其實我⼀開始沒有先存錢，⼀直到現在也都是⼀邊負債⼀邊前進著，我覺得品牌開始的第一步就是直接去做。」

黃偉哲仔細聆聽了這些藝術創作者的意見，針對創作空間的需求及青創貸款困難，也提出了自己的想法。他表示，將全力協助青年創業，市府也將編列一筆經費來協助年輕人創業。