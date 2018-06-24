黨產會：國民黨黨營公司入不敷出靠「國庫通黨庫」補助

2018-06-24 17:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會持續調查中國廣播公司是否為國民黨的附隨組織，卻在黨史資料中發現「國庫通黨庫」現象，離譜的是，1950年代黨營事業中廣公司「收支不敷」，國民黨中常會決議以「請撥款項」科目編列預算，向政府拿錢補助。

黨史資料顯示，農業教育電影公司出現虧損，以國防部「總政治部拍片費」科目編列預算。

據悉，農業教育電影公司在1946年3月於四川重慶成立，1948年逃難來台，在台中重建製片廠，1954年與台灣電影事業公司合併改組為中影公司。

此外，國民黨經營的香港時報出現虧損，則由中委會補助港幣30萬元，並商請台灣省政府補助港幣3萬8000餘元。

關於台灣電影事業公司收回中央經營一案，黨產會在1953年2月國民黨中委會常委第14次會議紀錄查出，國民黨秘書處當年曾報告，「經與省黨部及省政府有關同志商決，省黨部經費由省政府按月補助13萬元，另由中央財委會按月補助700萬元」，並「派查石村同志為總經理於2月1日接收視事」。

黨產會委員表示，黨營事業中廣公司、中影前身的農教電影公司，都有拿政府預算補助，台灣省政府也編列預算給台灣電影公司。

檔案也顯示，若國民黨所經營黨營公司有「入不敷出」虧損現象，解決方式便是以「國庫通黨庫」方式，向各單位拿補助挹注。