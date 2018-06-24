柯文哲抵押房屋籌競選經費 丁守中：假動作

丁守中說，柯文哲太會弄虛作假，太低估市民智慧，他是現任市長，掌握龐大資源，研考會都在幫忙做個人民調，也透過各局處置入個人行銷，抵押房子都是假動作。（記者鍾泓良攝）

2018-06-24 10:37

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中與國民黨郭昭巖今天上午到富民市場掃街拜票，而郭也頻頻搬出「恢復重陽敬老金」當作宣傳，讓許多年長者都紛紛說會把票投給丁守中。而市長柯文哲昨日與太太陳珮琪透過抵押房子籌足競選經費2000萬元，丁說，柯太會弄虛作假，太低估市民智慧，他是現任市長，掌握龐大資源，研考會都在幫忙做個人民調，也透過各局處置入個人行銷，抵押房子都是假動作。

民進黨台北市長參選人姚文智昨天舉辦大型造勢晚會，其中提到選擇丁守中跟柯文哲一樣，因為兩個人都說「兩岸一家親」及「九二共識」，只有自己代表台灣。丁今天受訪表示，他紮實做事，柯只會講空話，兩人人格特質本來就不同；而選擇丁就是選擇兩岸和平、穩定及經濟發展，選擇姚則是依循現在民進黨中央的路線，兩岸就是衝突、對抗、經濟蕭條。

對於姚文智舉辦大型造勢是否跟進，丁守中說，自己團隊暫時沒有這樣的規劃，會等到最後選舉才會動員造勢，現狀都是先勤跑基層，這樣爭取選票更有效。他補充，民進黨中央執政，掌握龐大資源，柯文哲又掌握市府資源，拜訪里長時下更種承諾，也運用職權限制其他候選人參與活動，「整個市府就是他的競選總部，我們就要用不同的打法。」