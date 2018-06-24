台澳難民合作啟動半年 10餘病患在台獲醫療照護

外交部發言人李憲章說明，澳洲政府考量我國醫衛與照護水準，及台諾醫療合作經驗，去年9月間與我簽定合作備忘錄，由台安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來台就醫。（資料照）

2018-06-24 09:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳澳洲政府與台灣簽署秘密協議，安排需要緊急醫療的諾魯難民轉診來台。外交部5月中旬時曾對外說明此案，外交部發言人李憲章今天再次說明，健康是基本人權，澳洲政府考量我國醫衛水準以及台灣和諾魯的醫療合作多年，去年9月與我簽訂合作備忘錄，計畫自今年1月實施，至今已提供10餘名急重症病患有效醫療照護。

外媒上月中旬時曾報導，指一對伊朗母子在台就醫卻遭澳洲邊境部隊到台灣強押出境，外交部當時澄清表示，當事人離境前已完成在台完整療程，相關指稱情節並非事實。當時外交部說明中也提到，台灣與澳洲去年9月簽署相關備忘錄，由我國台安醫院自今年1月起，協助現居於諾魯的難民及庇護尋求者，在急迫情形且在諾魯無法獲及時醫療診治情形下，可到台灣進行醫療照護。

澳洲媒體本月22日再次報導此事，並指出澳洲政府是為了避免難民在澳洲當地醫院接受治療後繼續居留，因此尋求更多國家的醫療援助或轉移，而台灣是唯一達成協議的國家，但澳洲政府從未公開、也拒絕公布協議內容。

外交部發言人李憲章今天對此表示，世衛組織（WHO）憲章明載「健康事基本人權」，為呼應WHO「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage, UHC）的理念，我國守護國民健康權利之餘，也致力深化在國際醫療領域的貢獻。而諾魯是我南太友邦，雙邊醫療合作計畫行之有年，深獲諾國朝野肯定與感謝，更普獲區域內國家讚許。

李憲章再次說明，澳洲政府考量我國醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，去年9月間與我簽定合作備忘錄，由台安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來台就醫。

李憲章說，備忘錄中明訂締約雙方應遵守國際人權標準，確保相關當事人受到有尊嚴的對待及妥適的診治照護。計畫施行至今，已提供10餘名急重急症病患完善有效的醫療照護，充分發揮我人道精神。

李憲章表示，台灣作為國際社會積極及具建設性的成員，樂意與國際社會共同關心及致力提升全體人類的健康。台灣將持續秉持普世人權與健康價值的原則，協助友邦提升醫療水準，並與理念相近國家，繼續深化在醫療援助、人道救援、跨國防疫等全球性議題上的合作，以實現「健康無國界」的目標。