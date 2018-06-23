李登輝赴日演講 批中國霸權是亞洲最不安因素

前總統李登輝應那霸市日本台灣和平基金會之邀訪問沖繩，22日抵達那霸，24日將出席1945年沖繩戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式。（中央社）

2018-06-23 21:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝22日起訪問日本沖繩4天，雖然傳出可能與日本首相安倍晉三會面，不過，直到安倍離開沖繩為止，李登輝都沒離開下榻的「南方海灘度假村（Southern Beach Hotel）」，安倍也並未現身在李住宿的酒店。對於外界傳言，李登輝辦公室表示，李辦未來不會再回應任何跟安倍會面的事情。

日本首相安倍晉三今（23日）上午約10時30分搭機飛抵沖繩，隨即驅車前往沖繩和平祈念公園，出席沖繩戰役戰亡者的追悼儀式。下午1時30分車隊抵達那霸機場，接著在2時25分搭乘全日空班機返回東京，在沖繩只停留約4小時。

李登輝今晚出席日本李登輝之友會及日本台灣平和基金會共同主辦的晚宴，李登輝在晚宴中以日文演說13分鐘，這也是他此次出訪首次公開演說，更在演說時數度哽咽，他更舉「川金會」讓朝鮮半島和平帶來曙光，但中國是目前整個亞洲「最不安定的因素」。

雖然未和安倍見面，不過李登輝在演說時提到日本在朝鮮半島的局勢與亞洲的和平的角色。日本首相安倍晉三也早就提醒川普，「亞太地區和平繁榮」的重要性。

李登輝話鋒一轉，抨擊中國30年來一直沒有放棄霸權思維，不但連續20年軍事預算成長都超過2位數，近10年來更積極充實遠洋海軍力量。中國在發展經濟時，試圖透過軍事影響力，由一個大陸國家逐步擴張成為太平洋到東南亞延至印度洋的海權國家，從而與週邊國家在軍事方面諸多衝突、對峙與緊張。

李登輝也指出，台海的安全常在中國的軍事恫嚇之下，受到相當程度的威脅，中國在和平安定的環境中崛起，非但無法對區域的安定與和平做出貢獻，一貫的霸權心態也毫不避諱展露無疑，也可以說是目前整個亞洲最不安定的因素。

李登輝強調，今後日本與台灣，也包含美國應該積極共同合作負責亞洲的和平與穩定。為了對抗中國的霸權崛起，而促進中國的和平發展，最重要是日本與台灣合作加深友誼關係。