時代力量搶攻苗栗縣議員 推2韓系「歐巴」參選

2018-06-23 16:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕年底九合一選舉，時代力量在苗栗縣提名年齡不到40歲的律師宋國鼎、台大碩士曾玟學，分別角逐第4（竹南、後龍、造橋）、第5（頭份、三灣、南庄）選區縣議員。黨主席黃國昌今天到黨部苗栗辦公室，向苗栗鄉親推薦這兩名優秀青年，呼籲選民不要再分藍綠，選擇最佳的代議士人選，共同改變苗栗黑金政治生態。

時力今天下午在設於竹南鎮的苗栗辦公室舉行「時代力量前進議會─時力縱貫線，從南贏到北」造勢記者會，黃國昌、新竹暨苗栗黨部主委邱顯智帶領宋國鼎、曾玟學，一同宣誓時力於年底九合一地方公職人員選舉不缺席，並強調扎根地方的理念與目標。

邱顯智說，過去幾年，從頭份華隆關門案到竹南大埔案等社會抗爭與社會運動，都不見在地民意代表替勞工、張藥房等人發聲，反而是許多學生、律師挺身而出，其中就包括身為苗栗子弟的宋國鼎、曾玟學。時力推出的這兩名參選人，能夠帶著大家的期待進入議會，成為大家的後盾。

黃國昌則說，宋國鼎是律師、曾玟學為台大碩士，2人若留在台北，前途不可限量，但2人不願家鄉繼續沉淪，選擇投入地方選舉；2018年，時代力量在地方選舉最重要的目標及價值，是把改革的新世代送到地方議會。對時力而言，沒有地方比苗栗更能突顯這樣的價值。

黃國昌說，他了解苗栗黑金政治盤據，但許多鄉親仍抱有著公平正義的理想與價值，因此，時力要跟腐舊的政治宣戰、跟黑金政治奮戰，但這絕對不是只有靠這2個年輕人就可以獨立完成，還要更多堅持改革理想的苗栗人跟時力站在一起改變政治。

「不收紅包、不畏暴力！」黃國昌強調，時力不會受到金錢的誘惑和子彈的威脅，這需要堅持，更需要勇氣；他也呼籲苗栗鄉親不要再分藍綠，選擇最佳的代議士人選，共同改變苗栗黑金政治生態。

曾玟學說，過去參與社會運動是從監督與批判的角度喚起公民們一同關心議題，但從事政治工作後，發現改變的能量不能只來自短暫的激情，更須有深厚的民意基礎；許多進步議題的堆動，都得回到日常政治中的積累。

曾玟學認為，苗栗雖然是相對艱困且傳統的選區，但也對新政治有著更強烈的期待，在這樣的環境中所孕育出的種子，一定能帶來不同以往的新氣象。

宋國鼎則說，101年底在苗栗開始律師執業後，苗栗縣陸續發生了許多案件，諸如興利紙業的關廠案件、苑裡反瘋車、大埔案件等社會矚目案件，因為參與這些案件的義務律師團，看到許多年輕律師，從南到北，分文未取，願意趕到苗栗來協助這些弱勢者。除了讓人深受感動，也讓人覺得苗栗應該要有更多人願意站出來。

宋國鼎認為，苗栗長久以來的政治環境被認為是相對封閉，但生活在這裡的每一個人都期待能有清新、不一樣的力量，且深信唯有人願意站出來，大家才不會繼續選擇沉默，期待能以法律的專業，協助更多人，進入議會就制度面來做改變。