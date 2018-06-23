對尬姚、柯拚人氣 丁深入綠營大本營：我走基層面對選民

2018-06-23 13:42

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今晚將舉辦首場大型造勢晚會，展現團結氣勢，北市長柯文哲也活動不斷。對尬姚、柯人氣，國民黨台北市長參選人丁守中今天則是一連跑數場基層活動，還深入綠營大本營，在大同區的蔣渭水公園首次與前台市長郝龍斌、立委蔣萬安合體拉票，高喊「凍蒜」。丁守中受訪時表示，他將採另類、走入基層的方式，每天握一千雙手，直接面對選民。

丁守中今連跑2場國民黨黨員慶生會，原預計與前總統馬英九、郝龍斌同台亮相，並首度與立委蔣萬安合體造勢；不過，丁因行程延誤未能與馬同台，僅與郝、蔣共同與選民互動。

蔣萬安今於活動現場大力替丁輔選，稱讚丁對市政了解，有明確藍圖，也有強大團隊，台北市需要丁守中這樣的市長。郝龍斌也力讚丁，表示認識丁守中20年，和丁談過3次，最重要的市政工作就是都市更新，3人還首度手牽手齊聲高喊凍蒜，展現團結氣勢。

另外，外傳丁守中邀請國民黨立委柯志恩擔任競選總部總幹事，丁對此表示還在徵詢意見，適當時機會向外界報告。

丁受訪時說，民進黨現動員全力替姚文智造勢，中央執政資源多，感到戒慎恐懼，會一步一腳印、全力以赴，國民黨現在財力不如民進黨雄厚，所以採取另類方式打選戰，要走入基層，和民眾面對面接觸。

針對台北市長柯文哲頻向外界表示，沒有人力、物力很難打選戰。丁再批柯「滿口政治語言」，指柯掌握市政資源，整個台北市政府都是柯文哲的競選總部，市府預算都是柯文哲的資源。