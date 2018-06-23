對尬柯P？ 首場造勢晚會前 姚文智戰袍急換「墨綠色」

2018-06-23 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智，將於今晚在民進黨中央黨部前，舉辦首場大型造勢晚會，27名市議員參選人及北市府前觀傳局長簡余晏都將出席，總統府秘書長陳菊則會壓軸發表演說。有媒體報導，姚文智在造勢前一週特別重新訂做造勢「戰袍」，把原本要穿螢光綠的Ｔ恤換成墨綠色POLO衫，頗有和自稱是「墨綠」的市長柯文哲對尬的意味。

姚文智日前為爭取民進黨台北市長提名，在4月22日舉辦「422機蛋大遊行」，當時身上所穿的「戰袍」，就是印有「TAIWAN TAIPEI」的螢光綠Ｔ恤。據《三立新聞網》報導，姚文智原本打算要再穿螢光綠Ｔ恤參加今晚的造勢晚會，卻在造勢前一週緊急重新訂做新「戰袍」，把螢光綠Ｔ恤換成「墨綠色」POLO衫，也要求所有的競選幹部通通要穿上。

姚文智把上次遊行活動所穿的螢光綠換成了「墨綠色polo衫」，但「TAIWAN TAIPEI」、「國家首都」的字樣則會延續使用，「Taiwan Taipei」在衣服背面還會放大呈現，似乎想更凸顯本土意識的訴求。

姚辦則指出，由於時間上急迫，訂做的衣服件數不算多，目前只夠競選團隊成員和參選人穿著，若晚會後再度引發詢問熱潮，「未來也有可能把衣服當成競選小物銷售募款」。

報導指出，姚文智曾說「綠」是台灣價值，因此把衣服從螢光綠換成墨綠，也讓人聯想到，就是衝著柯文哲的「兩岸一家親」而來，希望用顏色來凸顯、證明自己就是「從頭墨綠到尾」。