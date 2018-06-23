柯文哲嘆沒資源「選舉很困難」 他批：矯情的討拍！

2018-06-23 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（22日）出席三創園區舉辦的第7屆「AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會」，他以「人生．挑戰」在演講時提到，年底選戰即將到來，但身邊沒人力也沒資源，感嘆「這次選舉很困難」。對此，國民黨前立委孫大千批評，柯文哲根本是在「矯情的討拍」。

孫大千在臉書表示，他完全支持柯文哲所推動的「選舉改革」，但是必須提醒柯，莫忘初衷，因為當柯染上了政客「權謀」和「矯情」的惡習後，就和「藍綠垃圾」沒有什麼兩樣了。

孫大千說，首先，吳音寧事件會愈演愈烈，最後一發不可收拾，不就是因為台北市政府沒在第一時間清楚調查，立即回應嗎？因北市政府一付事不關己、隔岸觀火的態度，才導致吳音寧被全面圍剿，不是嗎？這不是你的借刀殺人的「權謀」嗎？再來，北市府針對侯友宜文大宿舍爭議時，一直沒有針對適法性與否來說話，似乎還做球給民進黨來殺，「這中間沒有你的『操作棄保』的『權謀』嗎？」

孫大千強調，柯文哲身為現任市長，應該心知肚明擁有龐大的行政資源、最佳與最多的曝光機會，所以既不需要對外募款，也不需要購買廣告；但柯文哲若還惺惺作態的說，「年底的市長選戰很困難，因為沒有人力物力，什麼資源都沒有」，這樣就是在「矯情的討拍」了，沒辦法讓人感動，還反而讓人失望。