文大宿舍租金每年漲5％ 蘇貞昌：哪有這麼好的生意

2018-06-21 16:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜涉入文化大學宿舍案爭議，侯妻任美鈴被爆出與文大簽訂不平等租約，每年調漲5%租金，對此，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天接受媒體專訪表示，「哪有這麼好的生意、穩賺的生意」，侯友宜想要多收租金這也沒什麼，但是發現問題後，就應該誠實坦白面對。

蘇貞昌引述前台北縣長周錫瑋的說法，文大學生宿舍完全沒有人權，如果發生事情，逃生非常困難，他指出，內部空間狹小，5坪住4個人，平均1個人1.25坪，按照法律規定，1個人起碼要1.5坪，1.25坪比香港的「蟻居」還小。

蘇貞昌說，「侯友宜想要多收租金，這個也沒什麼，這也是自然，只是當發現問題，就應該誠實坦白面對」，侯友宜就是一直不肯面對問題，一次說清楚，所以才會被揭發更多的問題，甚至去製造問題，發生新北市政府官員涉嫌關說事件。

蘇貞昌認為，學生居住的安全最重要，學生的權利一定要保障。據了解，宿舍空間真的非常狹小，上個廁所還要「借過」一下，要挪個位置才能夠出來，門都打不開，只能半開，就是要用「閃」進去的。

他回想，自己當年北上讀書，也是租房子住，能夠深切感受外宿學生的辛苦、痛苦，「他現在這個（指大群館）比我們當年更慘」，而且租金還不低，現在1年收租就2000多萬，而且每年漲5%，「哪有這麼好的生意、穩賺的生意？以後就會變到1年3000多萬，都可以買一棟（房子）了」。