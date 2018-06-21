文大宿舍風波》租金每年漲5％ 北市議員：的確是暴利

文化大學學生宿舍「大群館」。（大群館）

2018-06-21 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長侯友宜的文化大學宿舍案，風波不斷，當年簽約的文化大學前校長吳萬益發布聲明稿，強調在最後議價時，他曾提出每年調整租金以躉售物價指數為基準，但侯友宜太太任美鈴堅持每年調漲5%，否則不肯出租，而北市議員根據北市房租指數計算，驗證真的是「暴利」。

民進黨台北市議員梁文傑在《放言科技傳媒》專欄撰文指出，文化大學在2011年向侯友宜家族租下「大群館」當學生宿舍時，第一年租金是1500萬，任美鈴堅持每年調漲5%，以複利計算，可知2017年的租金將從原來的1500萬元調漲為2010萬元，漲幅約34%，但就北市主計處所統計的台北市房租指數來看，北市平均房租從2011年到2017年增長幅度就是4.68%。

梁文傑認為，若當初文大是比照市場行情來簽約，那現在的租金約只有1570萬元，絕不是2010萬元，這確實很「暴利」。

文大前校長吳萬益在聲明中指出，他曾提出每年調整租金以躉售物價指數為基準，據統計以2016年為基期指數100來看，2011年1月為113.35，而2017年12月為102.33，換算為成長幅度是-9.73%，與每年調漲5%相比差距十分巨大。