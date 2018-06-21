年改大功告成 蔡英文向軍公教致歉及致謝...

2018-06-21 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕軍人年金改革昨日深夜在立法院完成三讀，將於7月1日與公教年改同步上路。總統府今日特別就全面完成軍公教年改目標召開記者會，由總統蔡英文親自主持，蔡英文表示，他要向全國軍公教人員同時表達歉意與謝意，因為口袋中的錢減少，退休生活受到影響，總是會不滿；但也因為多數軍公教成員的支持，才能讓年金永續經營。

蔡英文說，今日是見證台灣歷史重要一刻，因為確定領得到退休金的台灣，從現在這一刻展開，回顧過去2年，年改所引發的爭議和抗議，希望很快能夠成為過去，此時此刻的她，心中只有感謝。

蔡英文感謝立法院展現出高度理性與溝通的態度處理年改，為台灣的長治久安做出貢獻，蔡更特別感謝軍公教人員，在面對危急時展現出高度愛國熱誠，因為大家的體諒，年輕一輩不用擔心領不到退休金。蔡英文強調，年改中的條文都是要避免對退休同仁造成重大衝擊，讓他們可以有一個緩衝，節省的支出也不是政府納為己有，而是挹注基金，使其能永續發展。

蔡英文認為，口袋的錢比過去少總是會不滿，且非當事人很難感受得到這樣的心情，對於軍公教人員造成生活上的不變，她要代表國家向各位道歉，雖然過程有不滿情緒，但多數人都能夠體諒，證明軍公教始終是支持國家的社會力量，因此，也要以總統身分向大家致上謝意。

退役軍人將按服役廿年俸率55％、年增2％，重算退休金額度；若已退人員的所得超過3萬8990元或新制俸額，將分10年緩步調整。新修條文還增列狼教官條款，若教官在退休或離職後被發現曾於在職期間犯下校園性侵案且經判刑確定，須繳還已領退休或資遣金。

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