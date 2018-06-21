否認參選是花文鬥延續 吳芳銘：我不是棋子

嘉義縣副縣長吳芳銘宣布將參選嘉義縣長。（記者林宜樟攝）

2018-06-21 12:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣副縣長吳芳銘宣布參選嘉義縣長，而民進黨則已提名前農委會副主委翁章梁參選，綠營在嘉義縣恐成分裂態勢；吳芳銘今天上廣播節目，主持人黃光芹詢問他參選縣長是否是嘉義縣長張花冠與立委陳明文之間「花文鬥」的代理戰爭，吳芳銘回應不贊同此說法，「我不是棋子，我有自己的想法」。

吳芳銘說，在嘉義縣光宣布參選就有很大的壓力，和其他縣市不同，跳出來需要勇氣，昨天宣布參選後，就是朝退黨之路，他認為不是所有的事都要考慮政黨利益，「那國家與人民的利益在哪裡？」他將走自己的路。

他認為現在政黨惡鬥，派系霸權，而藍天和綠地都是大自然，藍綠惡鬥，「天地都鬥怎麼不會天翻地覆？」他自己是水色，無色的水最容易融合，也是要讓人民有更多選擇。

吳芳銘也說，並不讚同媒體解讀他參選是延續「花文鬥」的看法，他表示尊敬張花冠與陳明文，而他們有自己的想法；吳芳銘強調，張縣長的想法他也不一定支持，「我和張花冠縣長也會吵架」。

吳芳銘說，自己與翁章梁大學就認識，曾一同在黨部、縣府工作，「我還是認為我們是朋友」，只是想法不太一樣，也好一陣子沒講上話，偶爾坐在同一個場合會講一下，「要拚還是要拚」，會祝福，用健康的觀念把各自的想法和主張講出來。

對於仍所屬的民進黨執政績效，他則說，議題需設定，改革要做但要讓人民有感，「老百姓更關心經濟和肚子」。

張花冠接受媒體訪問時則說，吳芳銘在嘉義縣很久，是輔導縣政推動最優秀的人選，他的條件優秀，「我大力支持」，但民進黨已有提名人選，「我也要顧慮黨紀」，她指吳芳銘還沒正式登記，「此事還言之過早」。