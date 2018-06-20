總統核心幕僚姚人多 將接任海基會秘書長

2018-06-20 20:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會明天上午舉行第10屆董監事會第3次聯席會議，通過新任副董事長兼秘書長人事案，由總統府副秘書長姚人多接任，明天將親自出席董監事會。姚人多受訪時相當低調表示「明天再說」；被問到對新工作的期望，他也不願多談，僅簡單表示「工作之後再說」。

今年2月內閣改組，原任海基會副董事長兼秘書長柯承亨轉任國安局政務副局長後，該職位懸缺至今，海基會通過人事案後，姚人多可望下月正式上任。蔡英文總統近日也會決定陸委會政務與常務副主委人選，以配合陸委會7月2日舉辦的組改揭牌儀式，屆時所有政府部門的兩岸官員都將到位。

知情人士分析，姚人多一直是蔡總統身邊的核心幕僚，蔡總統讓姚出任海基會副董事長兼秘書長，顯示蔡總統希望強化海基會功能，雖然現在台美關係增溫、兩岸僵持，蔡總統仍想在兩岸關係上有進一步突破與發展，這項人事案也是向中國釋出訊號。

他認為，雖然姚人多過去在清大任教時，並非以中國研究為主，在前年民進黨重新執政後，姚先後擔任國安會諮詢委員與總統府副秘書長，也未直接接觸兩岸領域的工作，但他一直是總統重要幕僚，經常參與總統決策，也是重要政策諮詢對象，加上長期幫蔡總統撰寫文稿，對中國事務不致陌生，姚也能精確掌握蔡總統的思維。

有人認為，姚人多以總統核心幕僚身份進入海基會後，會讓現任董事長張小月角色略顯尷尬。但相關人士強調，董事長與秘書長各有分工，外界不必刻意擴大解讀。